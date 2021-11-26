На какой улице снимали «Служебный роман»?

Действие «Служебного романа» в основном разворачивается в помещениях, но, чтобы не превращать фильм в статичный телевизионный спектакль, режиссер Эльдар Рязанов включил в него кадры с пейзажами Москвы. Статистическое учреждение, в котором работают главные герои, снимали сразу в трех местах столицы. Фасад здания «позаимствовали» у бывшего доходного дома А.С. Хомякова, расположенного по адресу: улица Петровка, дом 3/6. Крышу с растениями снимали на доме Нирзнее (Большой Гнездниковский переулок, дом 10).
Внутренние интерьеры учреждения, в том числе рабочий зал, построили в павильонах «Мосфильма».
