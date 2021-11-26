Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы На какой улице снимали «Служебный роман»?

На какой улице снимали «Служебный роман»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Действие «Служебного романа» в основном разворачивается в помещениях, но, чтобы не превращать фильм в статичный телевизионный спектакль, режиссер Эльдар Рязанов включил в него кадры с пейзажами Москвы. Статистическое учреждение, в котором работают главные герои, снимали сразу в трех местах столицы. Фасад здания «позаимствовали» у бывшего доходного дома А.С. Хомякова, расположенного по адресу: улица Петровка, дом 3/6. Крышу с растениями снимали на доме Нирзнее (Большой Гнездниковский переулок, дом 10).

Внутренние интерьеры учреждения, в том числе рабочий зал, построили в павильонах «Мосфильма». 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше