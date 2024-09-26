На какой реальной истории основан фильм «Мужское слово»?

Наш ответ:

«Мужское слово» — российская драма, снятая Сариком Андреасяном по сценарию Сергея Волкова. Фильм повествует о мужчине по имени Андрей, чей десятилетний сын Илья становится жертвой несчастного случая на дороге. Мальчик получает травму, вследствие которой впадает в кому. Когда врач объявляет, что надежды на спасение нет и, согласно закону, Илью придется отключить от аппарата поддержания жизнедеятельности, Андрей отказывается с этим мириться. Доведенный до отчаяния, он врывается в палату с ружьем и берет в заложники врача и медсестру. Андрей заявляет, что пообещал сыну спасти его.



Сценарий картины основан на реальном случае, который произошел в 2015 году в штате Техас. У 59-летнего Джорджа Пикеринга II был 27-летний сын, переживший несколько инсультов. Год парень провел в коме, после чего медики обнаружили, что его мозг перестал фунционировать. Тогда было решено отключить обеспечивающую жизнь аппаратуру. Любящий отец умолял этого не делать и даже грозил совершить самоубийство. После он зашел в реанимационное отделение, достал пистолет и начал сторожить сына. На протяжении четырех часов Джордж вел свое дежурство, разговаривая с сыном. Тем временем больницу окружил спецназ. Закончилось дело тем, что парень чудом вышел из комы, а спустя несколько месяцев выздоровел. Джордж был отправлен в тюрьму за вооруженное нападение, но вскоре вышел на свободу из-за сокращения срока.