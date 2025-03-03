На каком языке фильм «Анора»?

Наш ответ:

«Анора» — фильм независимого американского режиссера, сценариста и продюсера Шона Бэйкера. Действие разворачивается в Нью-Йорке и Лас-Вегасе, а главными героями выступают американцы, русские и армяне. В этой связи в картине на равных звучат три языка: английский, русский и армянский. К сожалению, в версии, которая 21 января 2025 года вышла в широкий российский прокат, это разнообразие было урезано. Субтитрами сопровождается лишь армянская речь, тогда как диалоги и реплики на английском языке были продублированы на русский. Впрочем, в отечественных онлайн-кинотеатрах доступны как дублированный вариант, так и оригинальная звуковая дорожка с субтитрами. Посмотреть «Анору» можно на таких сервисах, как Okko, «Кинопоиск», «Иви», START, PREMIER, Wink и других.