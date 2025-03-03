Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы На каком языке фильм «Анора»?

На каком языке фильм «Анора»?

Олег Скрынько 3 марта 2025 Дата обновления: 3 марта 2025
Наш ответ:

«Анора» — фильм независимого американского режиссера, сценариста и продюсера Шона Бэйкера. Действие разворачивается в Нью-Йорке и Лас-Вегасе, а главными героями выступают американцы, русские и армяне. В этой связи в картине на равных звучат три языка: английский, русский и армянский. К сожалению, в версии, которая 21 января 2025 года вышла в широкий российский прокат, это разнообразие было урезано. Субтитрами сопровождается лишь армянская речь, тогда как диалоги и реплики на английском языке были продублированы на русский. Впрочем, в отечественных онлайн-кинотеатрах доступны как дублированный вариант, так и оригинальная звуковая дорожка с субтитрами. Посмотреть «Анору» можно на таких сервисах, как Okko, «Кинопоиск», «Иви», START, PREMIER, Wink и других.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Анора
Анора драма
2024, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше