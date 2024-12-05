На каком пляже и побережье снимали фильм «Полосатый рейс»?

Наш ответ:

«Полосатый рейс» — советская эксцентрическая комедия, вышедшая в 1961 году. Съемки проходили на теплоходе «Фрязино» в открытом море на пути из Одессы в Батуме. При этом предварительные репетиции проводились в Ленинграде на борту сухогруза «Матрос Железняк». Часть съемок также имела место в павильонах студии «Ленфильм». Знаменитая сцена, в которой тигры плывут к заполненному отдыхающими пляжу, снималась в Сочи. Из соображений безопасности дрессировщики оградили небольшой участок побережья четырехметровым забором. За порядком следили пять нарядов милиции. Снимать решили рано утром, чтобы не привлекать внимание рядовых граждан, но это не помогло — кругом собралось тысяч пятнадцать зевак.