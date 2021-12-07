Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы На каком острове снимали фильм «Чудо-женщина»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Поскольку «Чудо-женщина» должна была стать первым в истории кино фильмом про супергероиню, да еще и первым супергеройским фильмом, снятым женщиной, студия Marvel приложила огромные усилия для того, чтобы картина вышла успешной. Чтобы найти идеальное место для съемок амазонского острова Темискира, места рождения самой Чудо-женщины, продюсеры искали требующуюся локацию по всему миру, наконец остановившись на побережье Чиленто, участке побережья Тирренского моря, расположенном в Южной Италии. Он был выбран потому, что большинство пляжей в мире, которые расположены под большими скалами, каждый день частично исчезают под приливными волнами, что мешает съемкам.

Художник-постановщик Алин Бонетто объяснила, что «в Италии была прекрасная погода, красивое сине-зеленое море, не слишком много приливов и не слишком много волн. Наша команда по спецэффектам добавила несколько скал на этапе постобработки, и это был идеальный вариант».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чудо-женщина
Чудо-женщина боевик, приключения, фантастика
2017, США
7.0
