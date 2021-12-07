На каком острове снимали фильм «Чудо-женщина»?

Наш ответ:

Поскольку «Чудо-женщина» должна была стать первым в истории кино фильмом про супергероиню, да еще и первым супергеройским фильмом, снятым женщиной, студия Marvel приложила огромные усилия для того, чтобы картина вышла успешной. Чтобы найти идеальное место для съемок амазонского острова Темискира, места рождения самой Чудо-женщины, продюсеры искали требующуюся локацию по всему миру, наконец остановившись на побережье Чиленто, участке побережья Тирренского моря, расположенном в Южной Италии. Он был выбран потому, что большинство пляжей в мире, которые расположены под большими скалами, каждый день частично исчезают под приливными волнами, что мешает съемкам.