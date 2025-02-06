Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы На каком канале покажут «Летучий корабль»?

На каком канале покажут «Летучий корабль»?

Олег Скрынько 6 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Летучий корабль» — российский фэнтезийный фильм для всей семьи, основанный на одноименном советском мультфильме 1979 года. В прокат киноадаптация вышла 21 марта 2024 года, собрав в итоге 1,123 млрд рублей ($12,9 млн). По телевидению картину впервые показали 12 января 2025 года на канале НТВ. Наверняка будут повторные показы — следите за обновлениями в программе российских телеканалов. В то же время «Летучий корабль» доступен для просмотра в таких отечественных онлайн-кинотеатрах, как Okko, Wink, KION и «Иви».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Летучий корабль
Летучий корабль сказка
2024, Россия
4.0
