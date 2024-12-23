Меню
На каком факультете учился Хагрид?

Олег Скрынько 23 декабря 2024 Дата обновления: 23 декабря 2024
Наш ответ:

Рубеус Хагрид поступил в Хогвартс и был распределён на факультет Гриффиндор, что неудивительно, учитывая его храбрость и добросердечность. Хотя он не блистал в учебе и часто испытывал сложности с теоретическими дисциплинами, Хагрид проявлял исключительное упорство и незаурядный талант в обращении с магическими существами, что впоследствии стало его профессией.

На время его обучения приходится период становления Тома Реддла как опасного мага.

Хагрид был на два курса младше Реддла, и хотя он уважал студента Слизерина за его успехи, они никогда не были близки. Позже выяснилось, что Реддл использовал Хагрида как козла отпущения, обвинив его в открытии Тайной комнаты и выпуске Ужаса Слизерина. Эти обвинения привели к трагическим последствиям: в школе погибла студентка (Миртл Уоррен, известная как Плакса Миртл), и Министерство магии исключило Хагрида, несмотря на отсутствие доказательств его вины. Волшебную палочку Хагрида переломили, фактически запретив ему использовать магию.

Тем не менее, Альбус Дамблдор, преподаватель трансфигурации в то время, увидел в Хагриде добрую душу и настоял на том, чтобы оставить его в Хогвартсе в качестве лесничего. Дамблдор доверял Хагриду больше, чем большинству людей, что видно из множества задач, которые он поручал своему бывшему ученику.

Даже после исключения Хагрид сохранил куски своей сломанной палочки и встроил их в розовый зонт, который использовал для небольших магических действий, несмотря на запрет Министерства. Его привязанность к магии и школе никогда не угасла, и, хотя формально он не закончил образование, Хагрид всегда считал себя гриффиндорцем, демонстрируя своим поведением храбрость, самопожертвование и преданность.

