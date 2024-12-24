Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы На каком факультете учился Дамблдор?

На каком факультете учился Дамблдор?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

Альбус Дамблдор был студентом Хогвартса в 1892 году и учился на факультете Гриффиндор, известном своей храбростью, честностью и стремлением к справедливости. Эти качества прекрасно соответствовали личности Дамблдора, ведь с ранних лет он проявлял выдающиеся способности и амбиции, а также отличался сильным чувством морали.

Как студент, он стал известен не только своими магическими способностями, но и глубоким интересом к различным магическим дисциплинам. Дамблдор был исключительным ученым и талантливым магистром, что позволило ему достичь огромных успехов в магии. Среди его достижений — создание ряда важных магических теорий и работ, включая исследования, касающиеся философского камня и магии крестражей.

Однако его годы учебы в Хогвартсе не были лишены драматичных моментов. Он стал близким другом Геллерта Гриндевальда, талантливого, но опасного волшебника, с которым он делил мечты о большем влиянии на магический мир. Их дружба переросла в конфликт, который стал одной из самых трагичных историй в жизни Дамблдора.

Этот опыт, как и другие трудности молодости, повлиял на его личность и взгляды, с которыми он позже столкнется в роли директора Хогвартса.

После окончания обучения в Хогвартсе Дамблдор вернулся в школу в качестве преподавателя. Сначала он стал преподавателем трансфигурации, а затем стал директором школы, что позволило ему воплотить свои идеи о справедливости и борьбе против темных сил. В его время в Хогвартсе выросли многие будущие герои, включая Гарри Поттера.

Значимой частью его ученической жизни также были важные встречи с будущими членами Орденов Феникса и магическими исследовательскими группами, что сформировало его личные и философские убеждения.


 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Фантастические твари: Тайны Дамблдора фантастика, приключения, семейный
2022, США
6.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше