На каком факультете была Амбридж?

Наш ответ:

Долорес Амбридж, будучи студенткой Хогвартса, была распределена на Слизерин, что соответствовало её амбициозному, коварному и манипулятивному характеру. Уже в школьные годы она демонстрировала качества, которые позже помогли ей продвинуться по карьерной лестнице в Министерстве магии. Её распределение на этот факультет, известный своей репутацией прибежища для чистокровных волшебников и тех, кто не боится использовать хитрость и манипуляции, не стало сюрпризом для окружающих.

На Слизерине Долорес держалась обособленно, предпочитая поддерживать отношения только с теми, кто, по её мнению, мог принести ей выгоду. Она презирала маглов и маглорождённых, что соответствовало традиционной идеологии факультета. Несмотря на её стремление продемонстрировать свою «чистокровность», среди студентов ходили слухи о её неблагородном происхождении, но сама Долорес делала всё, чтобы подавить любые упоминания о своей магловской матери и брате-сквибе.

Амбридж активно участвовала в факультетской жизни, стремясь завоевать расположение преподавателей и старост факультета. Она отличалась не столько выдающимися магическими способностями, сколько умением приспосабливаться и использовать чужие успехи в свою пользу. Её склонность к интригам и готовность пойти на обман ради своих целей обеспечили ей определённое влияние среди студентов, хотя искренних друзей у неё практически не было.

Кроме того, Долорес с юных лет демонстрировала жестокость и равнодушие к страданиям других, что проявлялось в её методах общения с однокурсниками. Она предпочитала окружать себя более слабыми или зависимыми от неё личностями, чтобы подчёркивать своё превосходство. Её манера командовать и унижать стала заметна ещё в школьные годы, предвосхищая её будущие методы работы в Министерстве.

После окончания Хогвартса Долорес продолжила следовать своим амбициям, используя связи, которые она сумела завязать во время учёбы. Школьные годы на факультете Слизерин стали для неё идеальной подготовкой к манипуляциям и борьбе за власть, которые сопровождали её всю жизнь.

