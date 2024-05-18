Меню
На каких реальных событиях и чьей истории основан фильм «Ненормальный»?

На каких реальных событиях и чьей истории основан фильм «Ненормальный»?

Олег Скрынько 18 мая 2024 Дата обновления: 18 мая 2024
Наш ответ:

Создатели духоподъемной российской картины «Ненормальный» (2024) подчеркивают, что фильм основан на реальных событиях, хотя имя прототипа главного героя не называется. По словам режиссера Ильи Маланина, однажды он увидел репортаж о мальчике с особенностями развития и его семье. Благодаря музыке этому парню удалось излечиться и стать выдающимся пианистом. Маланин отмечает, что вдохновлялся этой историей, но не более того. По этой причине режиссер не считает свой фильм байопиком.

По сюжету 8-летний Коля с рождения страдает от болезни, вследствие которой у него нарушена моторика. Мама мальчика отчаялась и не верит, что ее сын сможет вести полноценную жизнь. Однажды женщина знакомится с Юрием, который вырос в детском доме. Мужчина решает помочь мальчику и начинает заниматься с ним специальной гимнастикой. В ходе этих занятий выясняется, что у Коли есть музыкальный талант, так что он также берется обучаться игре на фортепиано. Любовь к музыке помогает Коле преодолеть недуг и стать блестящим пианистом. Повзрослев, он вместе с Юрием отправляется в Шанхай, чтобы принять участие в престижном конкурсе пианистов имени Фредерика Шопена.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ненормальный
Ненормальный драма, музыка
2024, Россия
7.0
