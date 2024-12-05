Мертвый ли лев в фильме «Полосатый рейс»?

Наш ответ:

«Полосатый рейс» — знаменитая советская комедия, вышедшая в 1961 году. Производство этой картины, в котором были задействованы десять тигров, лев и обезьянка, со временем обросли массой мифов. Самым вопиющим в связи с этим фильмом является апокриф о том, что льва Васю в конце концов умертвили, поскольку никак не могли его усыпить для съемок одной из сцен. Существует несколько вариаций этой страшной байки. Так, сообщается, якобы Ваську не брало никакое снотворное, так что его либо застрелили, либо вкололи смертельную дозу успокоительного. В основном такая информация распространилась в 1990-е годы, вызвав негодование со стороны зоозащитников. Однако эту историю опровергают второй оператор «Полосатого рейса» Владимир Долинин и сотрудник Зоологического института Михаил Козлов. По словам Козлова, работать с Васькой действительно было тяжело, поскольку зверь словно чувствовал наличие таблеток снотворного в подаваемом мясе, однако никакого убийства не было. Ваську временно усыпили с помощью дротика, пущенного ветеринаром из пневматического ружья.