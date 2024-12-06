Куда улетела семья Кевина в фильме «Один дома 2»?

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992) — продолжение хитовой рождественской комедии «Один дома» (1990). В первой части мальчик Кевин по ошибке остается на зимние каникулы один в огромном особняке своих родителей, которые вместе с другими родственниками улетели на Рождество в Европу. Во второй же части многочисленное семейство вновь решает отметить праздник не дома — по сюжету Маккаллистеры улетают в Майами, штат Флорида. Кевин же из-за спешки теряет родных из виду в аэропорту и садится на самолет, следующий в Нью-Йорк.
Авторизация по e-mail