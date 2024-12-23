Куда делся Гриндевальд?

Наш ответ:

Геллерт Грин-де-Вальд, один из самых могущественных тёмных волшебников, провёл последние годы своей жизни в тюрьме "Нурменгард", которую он сам построил для своих врагов. Его судьба завершилась трагически, но её детали различаются в книгах и фильмах.

Конец жизни Грин-де-Вальда по книге

Грин-де-Вальд был побеждён Альбусом Дамблдором в 1945 году, после чего его заключили в Нурменгард. Он оставался в своей камере более 50 лет. В конце марта 1998 года Волан-де-Морт, охваченный поисками Бузинной палочки, пришёл к Грин-де-Вальду. Несмотря на давление, Грин-де-Вальд отказался выдать информацию о местонахождении палочки. К этому моменту он уже раскаялся в своих прежних поступках и, возможно, пытался искупить свои грехи, защищая магический мир от нового зла.

Грин-де-Вальд встретил Волан-де-Морта с достоинством. Он насмехался над ним, утверждая, что тот никогда не сможет завладеть настоящей силой Бузинной палочки. Его слова вызвали ярость Тёмного Лорда, который убил Грин-де-Вальда на месте.

События с Грин-де-Вальдом, которые показали в фильме

В фильме характер Грин-де-Вальда и финальная сцена с ним отличаются. Здесь он не выражает раскаяния. Когда Волан-де-Морт приходит в Нурменгард, Грин-де-Вальд сообщает ему всё, что знает о палочке. Тёмный Лорд не убивает его, а просто уходит. Эта версия оставляет Грин-де-Вальда живым, хотя его дальнейшая судьба не освещается.