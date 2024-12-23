Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Куда делся Гриндевальд?

Куда делся Гриндевальд?

Олег Скрынько 23 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

Геллерт Грин-де-Вальд, один из самых могущественных тёмных волшебников, провёл последние годы своей жизни в тюрьме "Нурменгард", которую он сам построил для своих врагов. Его судьба завершилась трагически, но её детали различаются в книгах и фильмах.

Конец жизни Грин-де-Вальда по книге

Грин-де-Вальд был побеждён Альбусом Дамблдором в 1945 году, после чего его заключили в Нурменгард. Он оставался в своей камере более 50 лет. В конце марта 1998 года Волан-де-Морт, охваченный поисками Бузинной палочки, пришёл к Грин-де-Вальду. Несмотря на давление, Грин-де-Вальд отказался выдать информацию о местонахождении палочки. К этому моменту он уже раскаялся в своих прежних поступках и, возможно, пытался искупить свои грехи, защищая магический мир от нового зла.

Грин-де-Вальд встретил Волан-де-Морта с достоинством. Он насмехался над ним, утверждая, что тот никогда не сможет завладеть настоящей силой Бузинной палочки. Его слова вызвали ярость Тёмного Лорда, который убил Грин-де-Вальда на месте.

События с Грин-де-Вальдом, которые показали в фильме

В фильме характер Грин-де-Вальда и финальная сцена с ним отличаются. Здесь он не выражает раскаяния. Когда Волан-де-Морт приходит в Нурменгард, Грин-де-Вальд сообщает ему всё, что знает о палочке. Тёмный Лорд не убивает его, а просто уходит. Эта версия оставляет Грин-де-Вальда живым, хотя его дальнейшая судьба не освещается.

В книгах Грин-де-Вальд гибнет от руки Волан-де-Морта, став одним из тех, кто воспротивился новому воплощению зла. В фильмах его оставляют в живых, изменяя контекст его последних лет. Таким образом, окончательная судьба этого тёмного волшебника зависит от того, какой источник считать каноничным.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше