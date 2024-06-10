Меню
Кто выиграл в фильме «Претенденты»?

Олег Скрынько 10 июня 2024 Дата обновления: 10 июня 2024
Наш ответ:

«Претенденты» — американская спортивная драма с элементами эротики, снятая известным итальянским режиссером Лукой Гуаданьино («Назови меня своим именем», «Целиком и полностью»). Фильм повествует о многообещающей теннисистке Таши, которая вынуждена завершить игровую карьеру из-за травмы колена. В дальнейшем она становится тренером своего мужа Арта, готовя его к участию в крупном турнире. Пикантность ситуации в том, что главным конкурентом Арта является его бывший лучший друг Патрик, у которого ранее тоже были романтические отношения с Таши. В итоге Арт и Патрик сходятся на корте в финальном матче, тогда как с трибуны за ходом встречи наблюдает Таши. Перед матчем она заявила Арту, что бросит его, если он не победит, а затем тайно попросила Патрика поддаться. Кроме того, у Таши и Патрика случается секс. Патрик действительно позволяет Арту выйти вперед, но затем сравнивает счет. Концовку матча оба проводят в полную силу. Арт побеждает, чему очень рада Таши. Патрик и Арт вновь становятся друзьями.

