Кто убийца в фильме "Я знаю что вы сделали прошлым летом" (2025)?

Олег Скрынько 11 августа 2025 Дата обновления: 11 августа 2025
Наш ответ:

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — продолжение культового фильма ужасов, вышедшего в 90-е годы. В сиквеле 2025 года убийцей, охотящимся на группу друзей, является Рэй Бронсон. Кроме того, в фильме появляется Стиви, которая также является убийцей, связанной с Рэем. Они оба мстят за события, произошедшие в прошлом.

Напоминаем сюжет кинокартины. Пятеро друзей случайно становятся причиной ДТП, в котором погибает человек. Испугавшись последствий, они решают скрыть случившееся и дают клятву никогда об этом не говорить. Однако спустя год прошлое настигает их: появляется загадочный мститель с крюком, желающий расправиться с каждым из них. В попытке спастись молодые люди обращаются за советом к двум свидетелям, сумевшим выжить после похожей кровавой истории, произошедшей в Саутпорте в 1997 году.

