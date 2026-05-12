Кто убийца в фильме "Крик 7"?

«Крик 7» — продолжение культовой хоррор-франшизы, полюбившейся широкой аудитории еще в 1990-е годы. Рассказываем, кто оказался убийцей в очередной части саги.

Кто скрывается под маской Призрачного лица в седьмом «Крике»

В фильме «Крик 7» два убийцы. Сначала зрителям раскрывается личность Марко. Ок признаётся, что использовал свои навыки в сфере IT- технологий, чтобы создать нейросетевой образ Стю. Вскоре также появляется второе Призрачное лицо — это соседка Сидни, Джессика, мать Лукаса.



По словам Джессики, когда она прочитала автобиографию Сидни, то поняла: та выжила только потому, что сама расправилась со своими мучителями. Вдохновившись этим, Джессика убила своего жестокого мужа. А когда Сидни бесследно исчезла и даже не объявилась во время нападения Призрачного лица в Нью-Йорке несколькими годами ранее, Джессика почувствовала разочарование. Она выследила, куда переехала Сидни, затем стала наведываться в психиатрическую клинику, где и повстречала Марко. После этого Джессика поселилась по соседству с Сидни вместе с Лукасом, которого в итоге убила, посчитав, что он слишком напоминает её отца.