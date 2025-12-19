«Достать ножи: Воскрешение покойника» — третья часть культовой кинотрилогии, вышедшая на стриминге Netflix в декабре 2025 года.



О чем фильм:

События происходят в захолустном американском городке, где вся власть принадлежит монсеньеру Уиксу. Его приход состоит из преданных последователей, которые беспрекословно следуют его указаниям. Все меняется, когда в глубинку приезжает молодой священник Джад, считающий методы Уикса недопустимыми. Когда монсеньора находят мертвым, подозрения падают на новичка. За расследование, как водится, берется сыщик Бенуа Бланк.

Кто убийца в фильме «Достать ножи: Воскрешение покойника»

В развязке выясняется, что организация преступления — дело рук Марты Делакруа. Ранее она узнала о том, что Уикс хочет выкрасть из фамильного склепа алмаз, хранившийся там много лет назад. Чтобы остановить корыстного святого отца, Марта подговорила доктора Нэта, чтобы тот подмешал во флягу жертвы снотворное, а затем, осматривая тело, незаметно воткнул в его спину нож. А затем Марта убила Нэта, подсунув ему таблетку с ядом и утопив его труп в ванне с кислотой. Злоумышленница обставила место преступление таким образом, словно Нэта убил Уикс, «восставший из мертвых» несколькими часами ранее (это была инсценировка, созданная Мартой и Нэтом). Когда Бланк докопался до сути, Марта во всем созналась, предварительно тоже выпив яд и умерев сразу после исповеди.