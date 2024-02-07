Кто убийца в фильме "Анатомия падения"?

Наш ответ:

Фильм "Анатомия падения" стремится к своему завершению в зале суда, где главная героиня Сандра (Сандра Хюллер) оправдывается за убийство своего мужа. В начале фильма муж героини погибает за кадром после падения с балкона их шале, где они жили со своим сыном Дэниелом (Майло Мачадо-Гранер).

Тем не менее, остается неясным, действительно ли вина Сандры в этом происшествии. Воспоминания о смерти ее мужа неясны и запутаны. Она утверждает, что не стала убийцей, но ее рассказы кажутся преукрашенными, стремясь показать ее невиновность.

Суд присяжных оправдал Сандру, что неудивительно, у обвинения были лишь предположения и домыслы. Они не могли доказать, как женщина смогла перебросить через подоконник сильного и тяжелого мужчину, и мотив ее действий оставался под вопросом. Семья находилась в трудном финансовом положении, Сандра могла бы улучшить его, если бы у ее мужа было больше стабильности.

Сын Дэниел провел собственное расследование и пришел к выводу, что его отец покончил с собой.

Кроме того, учитывая то, что Дэниэль слепой, его слух очень важен для него, и он любит классическую музыку, которую постоянно слушает. Во время расследования Дэниэль дает путанные показания, и у него есть алиби, но он проявляет странный интерес к деталям судебного процесса. Остается вопрос, каким образом он мог убить своего отца — возможно, он приказал своей собаке атаковать его сзади. В любом случае, у него было возможность совершить преступление так же, как и у его матери.