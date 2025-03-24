Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто такой Ждун?

Кто такой Ждун?

Олег Скрынько 24 марта 2025 Дата обновления: 24 марта 2025
Наш ответ:

Ждун – это забавный интернет-персонаж, символизирующий терпеливое ожидание. Его образ придумала голландская художница Маргрит ван Брифорт в 2016 году. Оригинальная скульптура называется Homunculus Loxodontus и изображает странное существо с телом морского слона и печальным человеческим лицом.

Изначально Ждун олицетворял пациентов, ожидающих приёма врача, но в России и странах СНГ быстро превратился в мем о бесконечном ожидании чего угодно — от зарплаты до прихода весны. Его образ часто используют в шутках и фотожабах, делая его героем ситуаций, где остаётся только ждать и надеяться.

В марте на экраны кинотеатров планируется выпуск фильма «Ждун», вдохновленного интернет-мемом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ждун
Ждун комедия, семейный
2025, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше