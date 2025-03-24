Кто такой Ждун?

Ждун – это забавный интернет-персонаж, символизирующий терпеливое ожидание. Его образ придумала голландская художница Маргрит ван Брифорт в 2016 году. Оригинальная скульптура называется Homunculus Loxodontus и изображает странное существо с телом морского слона и печальным человеческим лицом.
Изначально Ждун олицетворял пациентов, ожидающих приёма врача, но в России и странах СНГ быстро превратился в мем о бесконечном ожидании чего угодно — от зарплаты до прихода весны. Его образ часто используют в шутках и фотожабах, делая его героем ситуаций, где остаётся только ждать и надеяться.
В марте на экраны кинотеатров планируется выпуск фильма «Ждун», вдохновленного интернет-мемом.
