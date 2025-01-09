Кто такой Вадик в фильме «Один день в Стамбуле»?

Наш ответ:

«Один день в Стамбуле» — российская комедия, вышедшая в прокат 28 ноября 2024 года. 30 декабря фильм стал доступен в онлайн-кинотеатре START. Посмотреть его также можно на других сервисах («Кинопоиск», «Иви», PREMIER и Okko).



По сюжету преуспевающий предприниматель Вадим Беляев, который собирает своих четырех старых друзей в Стамбуле на арендованной яхте. Однако, прибыв на место, друзья Вадика узнают, что он скоропостижно умер. После друзья отправляются на прогулку по Босфору и погружаются в воспоминания о Вадике, который оказал влияние на судьбу каждого. При этом в ходе разговора всплывают и не самые приятные вещи. Проведя вместе целый день, герои осознают, что смерть друга — не самое плохое, что с ними произошло в жизни.