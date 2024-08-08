Кто такой стрингер?

Наш ответ:

Стрингер — это журналист-фрилансер или же внештатный корреспондент, который работает на новостные агентства. Особенность стрингера заключается в том, что он ведет репортажи, видео- и фотосъемку с мест чрезвычайных происшествий и/или из «горячих точек». Также стрингером называют любого очевидца, который по собственной инициативе предоставляет сделанные им снимки или видео с места, где произошел тот или иной инцидент, получающий освещение в СМИ.



Вышедший в 2013 году криминальный триллер «Стрингер» повествует об амбициозном журналисте-социопате (Джейк Джилленхол), который делает карьеру, записывая на видео шокирующие происшествия. Все больше входя во вкус и не испытывая никакой эмпатии к другим людям, персонаж Джилленхола начинает сам инициировать страшные инфоповоды. Примечательно, что в оригинале картина называется Nightcrawler, что можно дословно перевести как «Ползущий в ночи» или «Ночной патрульный».