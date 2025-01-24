Кто такой Муфаса из "Короля льва"?

Муфаса — один из главных персонажей знаменитого мультфильма «Король Лев». Он был мудрым и справедливым правителем саванны, отцом Симбы и символом силы, благородства и заботы о круге жизни. Муфаса воспитывал Симбу, готовя его к роли будущего короля, но трагически погиб, спасая сына из ловушки, устроенной коварным братом Шрамом.
После своей смерти Муфаса продолжает влиять на Симбу, являясь ему в видениях и помогая найти своё предназначение. История этого великого короля теперь раскрыта ещё глубже в фильме-приквеле «Муфаса: Король Лев», который рассказывает о его пути к трону и формировании ценностей, которые стали основой правления. Кинокартина вызвала неоднозначную реакцию критиков и зрителей.
