Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто такой Кевин Макаллистер из "Один дома"?

Кто такой Кевин Макаллистер из "Один дома"?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

Кевин Маккаллистер — главный герой культовой серии фильмов «Один дома», сыгранный актёром Маколеем Калкиным. Кевин — младший сын в семье Маккаллистеров, у него есть старшие братья и сёстры. В первом фильме, действие которого происходит в 1990 году, ему восемь лет. История Кевина начинается с того, что он поссорился с братом и был наказан, а его семья забыла о нём, отправившись на рождественские каникулы в Париж.

Оставшись один в доме, Кевин наслаждается свободой, но вскоре его дом становится мишенью для двух преступников — Гарри и Марва, известных как «мокрые бандиты». В ходе фильма Кевин не только ловко защищает дом с помощью хитроумных ловушек, но и заводит дружбу с соседним стариком Марли, которому помогает помириться с его сыном. В итоге, Кевин не только справляется с грабителями, но и воссоединяется с семьей в день Рождества.

Во втором фильме, «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», Кевин случайно оказывается в Нью-Йорке, снова попадает в неприятности с теми же бандитами, но снова выходит победителем, разоблачив их планы и спасая игрушечный магазин.

Кевин — персонаж, который воплощает независимость, смекалку и храбрость, несмотря на свой юный возраст. С каждой новой ситуацией он становится более зрелым и находит пути решения проблем, показывая зрителям важность семьи, дружбы и помощи тем, кто в этом нуждается.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке комедия, семейный, приключения
1992, США
7.0
Один дома
Один дома криминал, комедия, семейный
1990, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше