Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто такой Франкенштейн?

Кто такой Франкенштейн?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 апреля 2026 Дата обновления ответа: 13 апреля 2026

Виктор Франкенштейн — главный герой и ученый из знаменитого романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818). Он не монстр, а создатель искусственного человека, который в порыве научной одержимости оживляет существо из частей трупов, а затем отрекается от своего создания, что приводит к трагедии. Впрочем, часто Франкенштейном называют самого монстра, которого создал Виктор.

Франкенштейн в кино

Произведение Мэри Шелли является одним из наиболее часто экранизируемых произведений классической литературы. Так, за последнее время вышли картины «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и «Невеста!» Мэгги Джилленхол. Если дель Торо взялся за киноадаптацию оригинального текста, то Джилленхол сняла переосмысление классического хоррора «Невеста Франкенштейна» (1935).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Невеста!
Невеста! драма, ужасы, мелодрама, фантастика, экранизация
2026, США
6.0
Франкенштейн
Франкенштейн приключения, драма, ужасы
2025, Мексика
7.0
Невеста Франкенштейна
Невеста Франкенштейна триллер, ужасы, фантастика
1935, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
Скажете это гаишнику – 45 000 рублей вместе с правами улетят в трубу: 3 коварные фразы
Россиянам будут начислять пенсию по новым правилам СФР — проверяйте «Госуслуги»
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше