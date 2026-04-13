Кто такой Франкенштейн?

Виктор Франкенштейн — главный герой и ученый из знаменитого романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818). Он не монстр, а создатель искусственного человека, который в порыве научной одержимости оживляет существо из частей трупов, а затем отрекается от своего создания, что приводит к трагедии. Впрочем, часто Франкенштейном называют самого монстра, которого создал Виктор.

Франкенштейн в кино

Произведение Мэри Шелли является одним из наиболее часто экранизируемых произведений классической литературы. Так, за последнее время вышли картины «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и «Невеста!» Мэгги Джилленхол. Если дель Торо взялся за киноадаптацию оригинального текста, то Джилленхол сняла переосмысление классического хоррора «Невеста Франкенштейна» (1935).