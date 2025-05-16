Кто такой Боб из фильма «Громовержцы*»?

«Громовержцы*» — супергерйский фильм из киновселенной Marvel, мировая премьера которого состоялась 22 апреля 2025 года. В центре сюжета — группа супергероев-неудачников, которые не обладают сверхъестественными способностями. Им приходится объединиться, чтобы выполнить важную миссию. Все задействованные персонажи уже знакомы зрителям по предыдущим проектом Marvel. Исключением стал лишь загадочный парень по имени Боб в исполнении Льюиса Пуллмана. Боб (Роберт Рейнольдс) — это супергерой Часовой. По сюжету, он обрел суперспособности, став участником проекта «Часовой», но при этом потерял память. Злобное альтер эго Боба/Часового — Мрак, который окутывает Нью-Йорк. В фильме Мрак представляет собой метафору депрессии.
