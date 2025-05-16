Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто такой Боб из фильма «Громовержцы*»?

Кто такой Боб из фильма «Громовержцы*»?

Олег Скрынько 16 мая 2025 Дата обновления: 16 мая 2025
Наш ответ:

«Громовержцы*» — супергерйский фильм из киновселенной Marvel, мировая премьера которого состоялась 22 апреля 2025 года. В центре сюжета — группа супергероев-неудачников, которые не обладают сверхъестественными способностями. Им приходится объединиться, чтобы выполнить важную миссию. Все задействованные персонажи уже знакомы зрителям по предыдущим проектом Marvel. Исключением стал лишь загадочный парень по имени Боб в исполнении Льюиса Пуллмана. Боб (Роберт Рейнольдс) — это супергерой Часовой. По сюжету, он обрел суперспособности, став участником проекта «Часовой», но при этом потерял память. Злобное альтер эго Боба/Часового — Мрак, который окутывает Нью-Йорк. В фильме Мрак представляет собой метафору депрессии.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Громовержцы*
Громовержцы* боевик, приключения, фантастика
2025, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше