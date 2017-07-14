Кто такой Эго во вселенной Марвел?

В киновселенной Марвел и в комиксах Эго, с которым зрителей познакомили в фильме «Стражи Галактики 2» - представитель древней могущественной расы целестиалов и отец Звездного лорда (Питера Квилла). Эго – «живая планета», задумавший поработать вселенную и сделать все ее планеты продолжением себя. Изначально в фильме он показан заботливым и мудрым отцом с обаянием, не уступающим обаянию Питера. Однако вскоре выясняется, что на самом деле Эго – безжалостное существо с комплексом Бога. Эго в киновселенной Marvel сыграл знаменитый актер Курт Рассел.
Авторизация по e-mail