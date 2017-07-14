Кто такой Адам Уорлок во вселенной Марвел?

В оригинальных комиксах Марвел Адам Уорлок фигурирует во вселенной Стражи Галактики, а в киновселенной MCU впервые появится в «Стражах Галактики 3». На появление Адама Уорлока намекнули в одной из пост-титровых сцен «Стражей Галактики 2». Создает Адама Уорлока Айеша после битвы с Эго в качестве нового оружия, способного уничтожить Стражей. В оригинальных комиксах Уорлок был создан группой ученых, пытавшихся создать идеальное существо, был участником команды Стражей Галактики и врагом Таноса, однако затем и сам стал злодеем.
Авторизация по e-mail