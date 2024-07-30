Кто такая Жанна Дюбарри?

Наш ответ:

Жанна дю Барри (Jeanne du Barry) была последней фавориткой короля Франции Людовика XV. Она родилась 19 августа 1743 года и умерла 8 декабря 1793 года. Жанна дю Барри вошла в историю как одна из самых известных и влиятельных женщин своего времени.



В 2023 года по мотивам жизни дю Барри был снят одноименный исторический фильм. Режиссером и исполнительницей главной роли в нем выступила Майвенн, в то время как Людовика сыграл Джонни Депп, для которого участие в кинокартине стало возвращением в большое кино после череды скандалов.



В фильме представлена история Жанны Бекю - незаконнорожденной дочери скромной швеи. Ее ждёт удивительное восхождение от бедности до королевских высот, а также роман с одним из самых влиятельных мужчин Франции того периода.