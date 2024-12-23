Кто сыграл Анжелику в фильме "Пираты карибского моря: На странных берегах"?

Меню
Олег Скрынько 23 декабря 2024 Дата обновления: 23 декабря 2024
Наш ответ:

Анжелику в фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах" (четвертая часть знаменитой кинофраншизы) сыграла Пенелопа Крус.

Капитан Джек Воробей отправляется на поиски легендарного источника вечной молодости, но судьба сталкивает его с таинственной и опасной женщиной из прошлого — Анжеликой. Она втягивает Джека в интриги пиратского мира, заставляя служить на корабле "Месть Королевы Анны" под командованием грозного Черной Бороды, который преследует собственные цели. Героям предстоит сразиться с жестокими врагами, преодолеть магические испытания и выяснить, кому можно доверять. В этой захватывающей гонке за вечную жизнь каждое решение грозит смертельной опасностью. Фильм, наполненный юмором, приключениями и неожиданными поворотами, раскрывает новые стороны известных героев и вводит в историю загадочных новых персонажей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

