Кто снял фильм "Бриллиантовая рука"?

Олег Скрынько 25 ноября 2024 Дата обновления: 25 ноября 2024
Наш ответ:

«Бриллиантовая рука» - классика советского кинематографа, которая не нуждается в представлении. Режиссером кинокартины выступил Леонид Гайдай - человек, ответственный за самые популярные комедии эпохи СССР, которые помнят и любят по сей день.

В фильме скромный советский экономист Семён Горбунков во время туристической поездки за границу случайно оказывается вовлечён в преступную схему. Контрабандисты прячут драгоценности в гипс на его «сломанной» руке, приняв его за своего курьера. Вернувшись домой, Горбунков становится мишенью преступников, которые всеми способами пытаются вернуть украденное, не зная, что он уже сообщил обо всём милиции. Семён, несмотря на свою простоту, помогает разоблачить всю банду, пережив массу курьёзных и опасных ситуаций.

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
