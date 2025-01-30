Меню
Кто режиссер фильма «Анора»?

30 января 2025
Наш ответ:

«Анора» — американский инди-фильм, вышедший в российский прокат в октябре 2024 года. Мировая премьера состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где картина удостоилась «Золотой пальмовой ветви». Режиссером, автором сценария, монтажером и главным продюсером выступает Шон Бэйкер. Оператор — Дрю Дэниелс. Ранее Бэйкер выпустил такие признанные фильмы, как «Мандарин» (2015), «Проект Флорида» (2017) и «Красная ракета» (2021). Бюджет «Аноры» — $6 млн, а кассовые сборы составили $34,6 млн. В начале марта 2025 года на очередной церемонии вручения премии «Оскар» «Анора» получила награды в категориях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон), «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж». Кроме того, номинацию на премию получил россиянин Юра Борисов («Лучшая мужская роль второго плана»).

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Анора
Анора драма
2024, США
6.0
