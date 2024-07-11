Кто режиссер фильма "Что то не так с Кевином"?

Наш ответ:

"Что-то не так с Кевином" — это популярный артхаусный фильм, премьера которого состоялась в 2011 году. Режиссером картины стала британка Линн Рэмси, широко известная среди критиков и поклонников авторского кино. Она также создала такие фильмы, как "Тебя никогда здесь не было" и "Крысолов", получившие высокие оценки среди ценителей.



В центре сюжета "Что-то не так с Кевином" — история Евы, которая отказывается от своих личных и профессиональных амбиций ради рождения и воспитания сына. Однако с самого начала их отношения складываются крайне сложно. Когда Кевину исполняется пятнадцать лет, он совершает ужасное преступление, и Ева остается наедине со своими терзаниями и чувством вины. Она задается вопросами: достаточно ли она любила своего сына? Какова ее ответственность за произошедшее?