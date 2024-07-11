Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто режиссер фильма "Что то не так с Кевином"?

Кто режиссер фильма "Что то не так с Кевином"?

Олег Скрынько 11 июля 2024 Дата обновления: 11 июля 2024
Наш ответ:

"Что-то не так с Кевином" — это популярный артхаусный фильм, премьера которого состоялась в 2011 году. Режиссером картины стала британка Линн Рэмси, широко известная среди критиков и поклонников авторского кино. Она также создала такие фильмы, как "Тебя никогда здесь не было" и "Крысолов", получившие высокие оценки среди ценителей.

В центре сюжета "Что-то не так с Кевином" — история Евы, которая отказывается от своих личных и профессиональных амбиций ради рождения и воспитания сына. Однако с самого начала их отношения складываются крайне сложно. Когда Кевину исполняется пятнадцать лет, он совершает ужасное преступление, и Ева остается наедине со своими терзаниями и чувством вины. Она задается вопросами: достаточно ли она любила своего сына? Какова ее ответственность за произошедшее?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Линн Рэмси
Линн Рэмси
Lynne Ramsay

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Что-то не так с Кевином
Что-то не так с Кевином триллер, драма
2011, США / Великобритания
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше