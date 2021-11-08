Меню
Кто погибает в фильме «Армагеддон»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Фильм-катастрофа «Армагеддон» Майкла Бэя рассказывает о группе буровиков, которую правительство США решило отправить на приближающийся к Земле метеорит, чтобы установить на нем взрывное устройство и взорвать его, спася таким образом планету. Героям удается выполнить поставленную задачу, но на Землю возвращаются не все. В ходе операции погибают буровики Оскар (Оуэн Уилсон), Нунан (Кларк Бролли), Макс (Кен Хадсон Кэмпбелл), пилот Грубер (Грэйсон Маккауч) и командир бригады буровиков Гарри Стэмпер (Брюс Уиллис).

Домой успешно возвращаются полковник Шарп, пилот Уоттс, бурильщики Эй Джей, Чик, Бугай и Рокхаунд, а также русский космонавт Андропов.

Армагеддон
Армагеддон триллер, драма, фантастика, мелодрама, боевик
1998, США
7.0
