Кто погибает в фильме «Армагеддон»?

Фильм-катастрофа «Армагеддон» Майкла Бэя рассказывает о группе буровиков, которую правительство США решило отправить на приближающийся к Земле метеорит, чтобы установить на нем взрывное устройство и взорвать его, спася таким образом планету. Героям удается выполнить поставленную задачу, но на Землю возвращаются не все. В ходе операции погибают буровики Оскар (Оуэн Уилсон), Нунан (Кларк Бролли), Макс (Кен Хадсон Кэмпбелл), пилот Грубер (Грэйсон Маккауч) и командир бригады буровиков Гарри Стэмпер (Брюс Уиллис).
Домой успешно возвращаются полковник Шарп, пилот Уоттс, бурильщики Эй Джей, Чик, Бугай и Рокхаунд, а также русский космонавт Андропов.
