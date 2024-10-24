Кто поет за Забаву в фильме «Летучий корабль»?

Наш ответ:

«Летучий корабль» — российская музыкальная сказка, вышедшая в прокат в марте 2024 года и ныне доступная для просмотра в ряде онлайн-кинотеатров, включая Okko. Фильм основан на одноименном советском мультфильме 1979 года. Царскую дочь Забаву сыграла Ксения Трейстер, тогда как бравого матроса Ивана воплотил Александр Метелкин. При этом вокальные партии этих персонажей исполняли не эти артисты, а другие. От лица Забавы поет Анна Пересильд. Ивану свой голос подарил рэпер Feduk (Федор Инсаров). Кроме песен главных героев («А я не хочу, не хочу по расчету», «Ах, если бы сбылась моя мечта», «Человек я простой»), в фильме звучат композиции «Я Водяной, я Водяной!» и частушки Бабок-ежек. Песню Водяного исполнил Сергей Гармаш.