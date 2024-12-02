Кто поет за Селезневу в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?

Меню
Олег Скрынько 2 декабря 2024 Дата обновления: 2 декабря 2024
Наш ответ:

Одной из самых запоминающихся деталей фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стала песня «Звенит январская вьюга». В картине она звучит в исполнении Нины Бродской, хотя на экране её поет героиня Натальи Селезнёвой. Изначально композитор Александр Зацепин предложил исполнить песню Софии Ротару, но её серьезная манера исполнения не подошла к образу героини, да и тембр голоса не совпадал с высоким голосом Селезнёвой. В итоге выбор пал на Нину Бродскую, чей мягкий и задорный вокал идеально вписался в сцену.

По сюжету инженер Шурик Тимофеев изобретает машину времени и случайно открывает портал между XVI веком и Москвой 1970-х годов. В результате Иван Грозный оказывается в советской реальности, а его место занимает управляющий ЖЭКа Иван Бунша. Пока машина сломана, героям приходится адаптироваться к новой эпохе, притворяясь друг другом. Этот забавный эксперимент сопровождается множеством комичных ситуаций, превращая фильм в одну из лучших советских комедий.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
