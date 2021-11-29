Меню
Кто поет за Алену (Александра Яковлева) в фильме «Чародеи»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Как известно, сказочный фильм Константина Бромберга «Чародеи» является вольной экранизацией самой известной повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Тем не менее Бромберг позаимствовал у великих фантастов лишь сеттинг, придумав совершенно самостоятельную историю. А самым главным отличием от книги является обилие музыкальных номеров: в фильме исполняется 12 композиций, включая новые, самостоятельные произведения, а также классические и даже русские народные песни. Такой ход придал фильму дополнительную популярность, но также создал и сложности для съемочной группы. Например, Александра Яковлева, исполнительница роли Алены, не обладала певческим голосом. Из-за этого оба ее вокальных номера были отданы на переозвучание.

Песню «Только сердцу не прикажешь» исполнила за нее Жанна Рождественская, а композиции «Загадка женщины», «Ведьма-речка» и «Говорят, а ты не верь» – знаменитая джазовая певица Ирина Отиева.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Александра Яковлева
Aleksandra Yakovleva
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Valentin Gaft
Константин Бромберг

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чародеи
Чародеи мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
7.0
