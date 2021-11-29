Кто поет за Алену (Александра Яковлева) в фильме «Чародеи»?

Наш ответ:

Как известно, сказочный фильм Константина Бромберга «Чародеи» является вольной экранизацией самой известной повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Тем не менее Бромберг позаимствовал у великих фантастов лишь сеттинг, придумав совершенно самостоятельную историю. А самым главным отличием от книги является обилие музыкальных номеров: в фильме исполняется 12 композиций, включая новые, самостоятельные произведения, а также классические и даже русские народные песни. Такой ход придал фильму дополнительную популярность, но также создал и сложности для съемочной группы. Например, Александра Яковлева, исполнительница роли Алены, не обладала певческим голосом. Из-за этого оба ее вокальных номера были отданы на переозвучание.