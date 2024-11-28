Кто поет за Александра Абдулова в фильме «Чародеи»?

«Чародеи» — советская фэнтезийная мелодрама, премьера которой состоялась на телевидении в 1982 году. Также картина включает ставшие знаменитыми музыкальные номера. Вокальные партии Ивана Пухова, которого сыграл Александр Абдулов, исполняет сам актер — имеются в виду песни «Представь себе» и «Говорят, а ты не верь». Исключением стала «Серенада», в которой за Абдулова поют ВИА «Добры молодцы» и Леонид Серебренников.
Действие фильма разворачивается в канун Нового года в исследовательском учреждении под названием НУИНУ. Там идет работа над созданием волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, но в дело вмешиваются неприятели директора института.
Авторизация по e-mail