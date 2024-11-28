Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет за Александра Абдулова в фильме «Чародеи»?

Олег Скрынько 28 ноября 2024 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

«Чародеи» — советская фэнтезийная мелодрама, премьера которой состоялась на телевидении в 1982 году. Также картина включает ставшие знаменитыми музыкальные номера. Вокальные партии Ивана Пухова, которого сыграл Александр Абдулов, исполняет сам актер — имеются в виду песни «Представь себе» и «Говорят, а ты не верь». Исключением стала «Серенада», в которой за Абдулова поют ВИА «Добры молодцы» и Леонид Серебренников.

Действие фильма разворачивается в канун Нового года в исследовательском учреждении под названием НУИНУ. Там идет работа над созданием волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, но в дело вмешиваются неприятели директора института.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чародеи
Чародеи мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
7.0
