Кто поет в «Служебном романе» про погоду?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

«Песенку о погоде», как и другие женские вокальные партии, спела исполнительница роли Калугиной Алиса Фрейндлих. Музыку к песне написал Андрей Петров, слова – Эльдар Рязанов. В предыдущих картинах Рязанова за главных героев часто пели за кадром профессиональные певцы (так, например, в «Иронии судьбы, или С легким паром!» за Надю романсы исполняла Алла Пугачева), однако в «Служебном романе» режиссер доверил это самим актерам. Петь в кадре Алисе Бруновне было не впервой – услышать ее вокал можно в музыкальных фильмах «Соломенная шляпка» (1974), «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), а также мультфильмах «Голубой щенок» (1976), «Разлученные» (1980).

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
