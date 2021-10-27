Меню
Кто поет в фильме «Служебный роман»?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

В знаменитой ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» звучат шесть песен на стихи Роберта Бернса For The Sake O' Somebody («Моей душе покоя нет» в переводе Самуила Маршака), Евгения Евтушенко, Николая Заболоцкого и самого Рязанова («Песенка о погоде»). 

В отличие от предыдущего фильма Эльдара Александровича «Ирония судьбы, или С легким паром», в котором за героев пели Сергей Никитин и Алла Пугачева, в «Служебном романе» песни исполнили сами актеры, сыгравшие главные роли, – Алиса Фрейндлих (Людмила Прокофьевна Калугина) и Андрей Мягков (Анатолий Ефремович Новосельцев).

Музыку ко всем композициям написал Андрей Павлович Петров, известный к тому времени по работам для фильмов «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи» и «Старики-разбойники».

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
