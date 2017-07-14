Кто поет в фильме песню «Позвони мне, позвони»?

Меню
Олег Скрынько 14 июля 2017 Дата обновления: 19 ноября 2024
Наш ответ:

Песня «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал» (1981) давно стала настоящим символом советского кинематографа. Однако вопрос о том, кто исполняет этот шлягер в самом фильме, до сих пор вызывает интерес. Вокал принадлежит певице Жанне Рождественской, обладательнице четырех-октавного голоса, уже известной по песне «Гадалка» из музыкального телефильма «Ах, водевиль, водевиль».

Режиссер фильма Татьяна Лиознова, известная своим перфекционизмом, настояла на том, чтобы вокал был профессиональным, а не актёрским, даже несмотря на то, что Ирина Муравьёва, сыгравшая главную роль, обладала хорошими вокальными данными.

Интересно, что Лиознова попросила Рождественскую скопировать манеру «актерского пения» Муравьёвой, чтобы зрители верили, что героиня поет своим голосом. Этот подход вызвал разногласия: композитор Максим Дунаевский считал, что актриса могла бы исполнить песню лучше и передать нужные эмоции.

Несмотря на решение режиссера, Ирина Муравьёва не отказалась от этой песни. В 1983 году она записала её для пластинки «миньон», выпущенной фирмой «Мелодия». Таким образом, оба варианта исполнения — Рождественской в фильме и Муравьёвой вне его — стали популярными. Однако в титрах фильма имя Жанны Рождественской так и не указали.

А вот как спела «Позвони мне, позвони» сама Ирина Муравьева:

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Карнавал
Карнавал комедия, мюзикл
1981, СССР
7.0
