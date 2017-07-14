Кто поет в фильме «От героев былых времен»?

Наш ответ:

«Вечный огонь» (или «От героев былых времён» по первой строке песни) — военно-патриотическая песня, написанная Рафаилом Хозаком на стихи Евгения Аграновича специально для кинофильма «Офицеры». Впервые для фильма «От героев былых времен» была спета Владимиром Златоустовским в 1971 году.

Впоследствии песня исполнялась различными исполнителями: от Михаила Ножкина до Дмитрия Колдуна. В 2008 году на песню был снят видео клип, в котором песню исполнил Сергей Безруков. Для видеоклипа был использован материал из военного сериала «В июне 1941-го». Кроме того, существуют рок-версии в исполнении групп «Встречный бой» и «Кукрыниксы».