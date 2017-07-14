Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет в фильме «От героев былых времен»?

Кто поет в фильме «От героев былых времен»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Вечный огонь» (или «От героев былых времён» по первой строке песни) — военно-патриотическая песня, написанная Рафаилом Хозаком на стихи Евгения Аграновича специально для кинофильма «Офицеры». Впервые для фильма «От героев былых времен» была спета Владимиром Златоустовским в 1971 году.

Впоследствии песня исполнялась различными исполнителями: от Михаила Ножкина до Дмитрия Колдуна. В 2008 году на песню был снят видео клип, в котором песню исполнил Сергей Безруков. Для видеоклипа был использован материал из военного сериала «В июне 1941-го». Кроме того, существуют рок-версии в исполнении групп «Встречный бой» и «Кукрыниксы».

Теги: песни и музыка из фильмов
Похожие вопросы
Кто поет за Нагиева в фильме «Самый лучший день»? Из какого фильма песня «Нам нужна одна победа»? В каких фильмах играют песни Imagine Dragons? Из какого фильма песня «Вечная любовь»? В каких фильмах играют песни Булата Окуджавы?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Офицеры
Офицеры драма, мелодрама
1971, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Александр Бондарев 29 января 2021, 06:29
Владимир Златоустовский
29 января 2021, 06:29 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше