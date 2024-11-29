Меню
Фильмы
Кто поет в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити"?
Кто поет в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити"?
Олег Скрынько
29 ноября 2024
Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:
Новогодние приключения Маши и Вити
" и их исполнители:
Спор Маши и Вити о сказках (исполняют Анна Людвиг и Алексей Тепляков)
Первая песня Снегурочки (исполняет Ирина Борисова)
Песня Деда Мороза (исполняет Игорь Ефимов)
Песня «Диких гитар» (исполняют Михаил Боярский, Георгий Штиль и Валентина Кособуцкая). Пародия на популярные в то время названия групп: Czerwone gitary, Голубые гитары и Поющие гитары.
Походная песня Маши и Вити (исполняют Анна Людвиг и Алексей Тепляков)
Первая песня Бабы-Яги (исполняет Валентина Кособуцкая)
Вторая песня Бабы-Яги (исполняет Валентина Кособуцкая)
Песня Печки (исполняет Вера Титова)
Песня Лешего (исполняет Георгий Штиль)
Песня Яблоньки (исполняет Любовь Виролайнен)
Песня кота Матвея (исполняет Михаил Боярский)
Песня Старичка-Лесовичка (исполняет Борис Смолкин)
Песня Кощея (исполняют Виктор Кривонос и Михаил Боярский)
Вторая песня Снегурочки
Погоня за Машей и Витей (исполняют Михаил Боярский, Георгий Штиль и Валентина Кособуцкая)
Заключительная песня (исполняет хор «Капельки» Ленинградского дворца пионеров им. А. А. Жданова).
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Новогодние приключения Маши и Вити
семейный, фэнтези
1975, СССР
6.0
Комментарии
