Кто поет в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити"?

Олег Скрынько 29 ноября 2024 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

Песни, звучавшие в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити" и их исполнители:

  • Спор Маши и Вити о сказках (исполняют Анна Людвиг и Алексей Тепляков)
  • Первая песня Снегурочки (исполняет Ирина Борисова)
  • Песня Деда Мороза (исполняет Игорь Ефимов)
  • Песня «Диких гитар» (исполняют Михаил Боярский, Георгий Штиль и Валентина Кособуцкая). Пародия на популярные в то время названия групп: Czerwone gitary, Голубые гитары и Поющие гитары.
  • Походная песня Маши и Вити (исполняют Анна Людвиг и Алексей Тепляков)
  • Первая песня Бабы-Яги (исполняет Валентина Кособуцкая)
  • Вторая песня Бабы-Яги (исполняет Валентина Кособуцкая)
  • Песня Печки (исполняет Вера Титова)
  • Песня Лешего (исполняет Георгий Штиль)
  • Песня Яблоньки (исполняет Любовь Виролайнен)
  • Песня кота Матвея (исполняет Михаил Боярский)
  • Песня Старичка-Лесовичка (исполняет Борис Смолкин)
  • Песня Кощея (исполняют Виктор Кривонос и Михаил Боярский)
  • Вторая песня Снегурочки
  • Погоня за Машей и Витей (исполняют Михаил Боярский, Георгий Штиль и Валентина Кособуцкая)
  • Заключительная песня (исполняет хор «Капельки» Ленинградского дворца пионеров им. А. А. Жданова).

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новогодние приключения Маши и Вити
Новогодние приключения Маши и Вити семейный, фэнтези
1975, СССР
6.0
