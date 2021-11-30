Меню
Кто поет в фильме «Лед»?

Кто поет в фильме «Лед»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Композиторами музыкальной мелодрамы «Лед», написавшими всю музыку для картины, являются Антон Беляев и Дмитрий Селипанов. За работу над музыкой к фильму Антон и Дмитрий в 2018 году удостоились премии «Золотой орел». Антон Беляев также исполняет песни «Стыцамен» и Power (совместно с Викторией Жук), а также песню «Лететь». Кавер-версию песни «Солдат» группы «5’nizza» исполнили Мария Аронова, сыгравшая тренера Шаталину, и Диана Енакаева, сыгравшая Надю в детстве.

Официальный саундтрек к фильму помимо музыки и песен включает в себя некоторые наиболее запоминающиеся реплики главных героев фильма.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

