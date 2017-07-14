Меню
Кто поет в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

Олег Скрынько 14 июля 2017 Дата обновления: 19 ноября 2024
Наш ответ:

В легендарной кинокомедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» звучат песни, ставшие настоящими хитами. Музыку к фильму написал Александр Зацепин, а слова — Леонид Дербенёв. Одной из самых узнаваемых композиций является «С любовью встретиться» («Звенит январская вьюга»). Хотя изначально исполнение этой песни предлагали Софии Ротару, в окончательной версии фильма ее исполнила Нина Бродская. Именно ее эмоциональная манера передачи настроения идеально подошла к юмористическому тону картины. Сегодня многих интересует, кто поет в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», и важно помнить, что именно версия Бродской стала канонической.

Еще одна запоминающаяся композиция — «Кап-кап-кап» («Маруся»), исполненная Борисом Кузнецовым, Львом Полосухиным и хором МВО. Кроме того, песня «Разговор со счастьем» («Счастье вдруг — в тишине…»), которую исполнил Валерий Золотухин, сопровождает одну из самых ярких сцен фильма. Живые мелодии, звучащие в фильме, неизменно поднимают настроение зрителям, а вопрос об их исполнителях до сих пор вызывает интерес.

Особо стоит отметить песню Владимира Высоцкого «Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная». Эта композиция, записанная специально для фильма, отлично вписалась в сюжет, добавив картине уникального колорита.

Интерес к исполнителям песен в фильме «Иван Васильевич» остается актуальным на протяжении десятилетий. Создатели фильма проделали огромную работу, чтобы каждое музыкальное произведение органично звучало в кинокартине. Неудивительно, что именно эти мелодии и голоса стали неотъемлемой частью наследия советского кинематографа.

Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
