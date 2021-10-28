Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет в фильме «Гардемарины, вперед»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Песни, написанные Виктором Лебедевым на стихи Юрия Ряшенцева, в картине исполнили Дмитрий Харатьян, Олег Анофриев, Михаил Боярский, Светлана Тарасова, Виктор Борцов, Елена Камбурова, Лариса Кандалова. При этом романс «Голубка», известный также под названием «Ланфрен-ланфра», был написан по просьбе Боярского. Юрий Ряшенцев – к слову, автор стихов к песням из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978) – рассказал в интервью, что актер хотел спеть «прощальную песенку мушкетера, попавшего в русские снега». Рефрен «Ланфрен-ланфра» действительно встречается в некоторых старинных французских песнях, но не имеет перевода.

Это аналог таких фольклорных песенных рефренов, как «люли-люли» или «чики-брики».

