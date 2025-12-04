Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»?

Кто поет в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 декабря 2025 Дата обновления ответа: 4 декабря 2025

«Человек с бульвара Капуцинов» — советская картина, в которой сочетаются вестерн, комедия, мюзикл и мелодрама. Премьера состоялась в 1987 году.

О чем фильм

Действие разворачивается в одном из ковбойских городков Дикого Запада, где не утихает стрельба и брань, а мужчины то и дело вступают в стычки друг с другом. Сюда прибывает мистер Фёст, который привозит с собой киноаппарат. Неведомое ранее ковбоям «синема» преобразует уклад местных жителей.

Кто поет в фильме?

В фильме поют Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина, причем последняя исполнила песни за актрису Александру Яковлеву. Николай Караченцов произнес одну строчку в песне.

  • Андрей Миронов — исполнял песни сам, например, «Была не была».
  • Михаил Боярский — сам исполнял песни, в том числе «Далека дорога твоя».
  • Лариса Долина — исполняла песни за Александру Яковлеву.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Человек с бульвара Капуцинов
Человек с бульвара Капуцинов комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
добрый день любимая передача!подскажите пожалуйста как попасть к Вам на передачу в качестве зрителя 1 комментарий
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 13 комментариев
Где снимали сериал "Полная совместимость"? 1 комментарий
Финал шокировал даже фанатов «Спартака»: 92% рейтинга и уже готовый сценарий — почему 2 сезон «Дома Ашура» почти неизбежен
Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные
У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала
Фомин бы одобрил: 5 сериалов, где криминал и полиция почти как в «Невском»
Нашли 3 крутых российских сериала про разведчиков: интригуют не хуже детективов – №1 от создателей «Невского»
Самый романтичный тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с поцелуями
На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок»
Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте
Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам
Эти 4 сериала – как хорошее вино: им уже по 10 лет, а они по-прежнему хороши – оценка 7.6 тут самая низкая
В 5 фильмах СССР были самые теплые объятия: вспомните названия этих кинолент по кадрам? (тест для продвинутых)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше