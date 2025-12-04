Кто поет в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»?

«Человек с бульвара Капуцинов» — советская картина, в которой сочетаются вестерн, комедия, мюзикл и мелодрама. Премьера состоялась в 1987 году.

О чем фильм

Действие разворачивается в одном из ковбойских городков Дикого Запада, где не утихает стрельба и брань, а мужчины то и дело вступают в стычки друг с другом. Сюда прибывает мистер Фёст, который привозит с собой киноаппарат. Неведомое ранее ковбоям «синема» преобразует уклад местных жителей.

Кто поет в фильме?

В фильме поют Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина, причем последняя исполнила песни за актрису Александру Яковлеву. Николай Караченцов произнес одну строчку в песне.