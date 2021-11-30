Меню
Кто поет «Старый клен» в фильме «Девчата»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

В фильме «Девчата» песня «Старый клен» прозвучала в исполнении Люсьены Овчинниковой (Катя) и Николая Погодина (Сашка). Композитор Александра Пахмутова вспоминала в интервью, что история шлягера началась со стихотворения Михаила Матусовского. Александра Николаевна сочинила к ним мелодию, а чтобы стихи более точно ложились на музыку, первые слова в каждом четверостишии стали повторяться три раза: «Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло…» После премьеры фильма песня быстро стало популярной настолько, что некоторые даже считали ее народной.

В 1962 году Пахмутова как автор песни получила первую премию Всесоюзного смотра творчества молодых композиторов.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
