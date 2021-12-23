Кто поет песню волшебника в фильме «Чародеи»?

В советском фильме «Чародеи» звучат прекрасные песни, написанные Евгением Крылатовым – «Три белых коня», «Только сердцу не прикажешь», «Ведьма-речка» и другие. Однако среди них нет «Песни волшебника». Возможно, что автор вопроса имеет в виду одноименную песню из другой известной новогодней картины «Обыкновенное чудо» (в которой, к слову, тоже снимался Александр Абдулов). Там «Песню волшебника», известную также по первой строке «Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно…», исполнил Леонид Серебренников.
Композиция, написанная Геннадием Гладковым на стихи Юлия Кима, обрела отдельную от фильма популярность, ее не раз перепевали эстрадные исполнители.
