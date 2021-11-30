Меню
Кто поет песню в фильме «Белорусский вокзал»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Песню «Нам нужна одна победа» в фильме «Белорусский вокзал» поет Нина Ургант – исполнительница роли медсестры Раи. Стихи и музыку к легендарной песне написал Булат Окуджава, аранжировку создал Альфред Шнитке. Идею пригласить в качестве композитора Булата Окуджаву подал автор сценария Вадим Трунин. Известный поэт и бард ответил на предложение согласием, но для начала пожелал посмотреть отснятый материал. После этого Булат Шалвович написал песню, при этом сначала родился текст, а затем – музыка.

В финале картины прозвучала оркестровая версия, созданная Альфредом Шнитке, однако по его просьбе и в титрах, и в аннотации к грампластинке автором музыки был указан именно Булат Окуджава.

