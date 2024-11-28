Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет песню "Три белых коня" за девочку в фильме "Чародеи"?

Олег Скрынько 28 ноября 2024 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Кинокартина «Чародеи» - одна из самых любимых в России и до сих пор пользуется огромной популярностью среди зрителей. Советский фильм известен не только добрым сюжетом, но и музыкальными номерами. Песню под названием «Три белых коня» записала для фильма Лариса Долина, которая исполняет ее детским фальцетом.

Это новогодняя сказка о том, как сила настоящей любви способна преодолеть любые преграды. В научном институте «НУИНУ» кипит работа над созданием уникальной волшебной палочки, способной исполнять желания. Это изобретение обещает стать сенсацией, и его презентация назначена на канун Нового года, 31 декабря. Однако планы института оказываются под угрозой, когда противники его директора решают помешать торжеству. Преследуя свои корыстные цели, они делают всё возможное, чтобы сорвать мероприятие. На фоне захватывающих событий разворачиваются чудеса, веселье и неожиданные повороты, которые покажут, что добро, дружба и любовь всегда побеждают.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чародеи
Чародеи мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
7.0
